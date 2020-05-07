Безработица в США в апреле взлетела до рекордных 14,7%

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Безработица в Соединенных Штатах в апреле обновила рекорд с 1940 года и подскочила до отметки в 14,7% по сравнению с мартовским показателем в 4,4%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства труда США.
Отмечается, что число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики уменьшилось на рекордные 20,5 миллиона.
Согласно статистике, число первичных заявок на получение пособий по безработице в США за последние семь недель – с 15 марта по 2 мая – превысило 33 млн.
По данным ведомства, с 26 апреля по 2 мая 3,16 млн американцев обратились за выплатой такого пособия. Эксперты ранее ожидали, что данный показатель составит 3 млн человек. При этом с 19 по 25 апреля было 3,84 млн таких обращений. До принятия в марте мер по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции еженедельно всего несколько сотен тысяч американцев подавали первичные заявки на пособия по безработице. Обычно в стране ежегодно количество рабочих мест увеличивается на несколько миллионов.
Напомним, ранее сообщалось, что с начала карантина в США безработными стали свыше 30 млн американцев. В течение шести недель около 30,3 млн американцев подали заявки на пособие по безработице.
Кроме того, из-за пандемии COVID-19 работу потеряли более 120 млн жителей Индии. Уровень безработицы в стране находится на рекордно высоком уровне – 27,1%, что в четыре раза выше показателей Соединенных Штатов.
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