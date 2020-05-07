В Киеве начинают отключать горячую воду

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С сегодняшнего дня в столице начнут гидравлические испытания теплосетей, которые являются необходимой частью подготовки их к работе зимой. Проведение гидравлических испытаний запланировано во всех районах столицы.
Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.
«Мы должны были начать тестирование сетей еще в начале апреля, сразу после завершения отопительного сезона. Однако, учитывая карантин и пребывание многих людей дома или на дистанционном режиме работы, город принял решение отсрочить их проведение, – объяснил заместитель председателя КГГА. – Учитывая первый этап ослабления карантина и необходимость полноценной технической подготовки сетей, мы начинаем процесс гидравлических испытаний».
Он напомнил, что тестирования сетей утверждены на уровне профильного министерства Правилами подготовки тепловых хозяйств к отопительному периоду. Эти правила касаются не только Киева, но и всех городов.
Для чего проводят гидравлические испытания:
Как будут проводить испытания:
Как отмечает Пантелеев, нет другого способа подготовки сетей столичной централизованной системы теплоснабжения.
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