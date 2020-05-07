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В Киеве начинают отключать горячую воду

В Киеве начинают отключать горячую воду

С сегодняшнего дня в столице начнут гидравлические испытания теплосетей, которые являются необходимой частью подготовки их к работе зимой. Проведение гидравлических испытаний запланировано во всех районах столицы.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

«Мы должны были начать тестирование сетей еще в начале апреля, сразу после завершения отопительного сезона. Однако, учитывая карантин и пребывание многих людей дома или на дистанционном режиме работы, город принял решение отсрочить их проведение, – объяснил заместитель председателя КГГА. – Учитывая первый этап ослабления карантина и необходимость полноценной технической подготовки сетей, мы начинаем процесс гидравлических испытаний».

Он напомнил, что тестирования сетей утверждены на уровне профильного министерства Правилами подготовки тепловых хозяйств к отопительному периоду. Эти правила касаются не только Киева, но и всех городов.

Для чего проводят гидравлические испытания:

  • чтобы проверить тепловые сети на прочность и избежать повышенной аварийности во время старта отопительного сезона;
  • это значительно снижает аварийность и в отопительный период.

Как будут проводить испытания:

  • испытания будут проводить поэтапно в каждой зоне всех теплоисточников – согласно утвержденному графику;
  • на каждом отдельном участке гидравлические испытания продлятся около двух недель;
  • на это время соответствующие тепловые пункты будут отключать, а подача горячего водоснабжения будет временно прекращена.

Как отмечает Пантелеев, нет другого способа подготовки сетей столичной централизованной системы теплоснабжения.

Справка Finance.ua:

  • Ранее Петр Пантелеев информировал о том, что городская власть обратилась в Кабинет министров Украины с предложением изменить формат гидравлических испытаний тепловых сетей.
  • Так, соответствующие изменения необходимо вносить в профильное законодательство, чтобы уменьшить сроки, когда в доме отсутствует услуга горячего водоснабжения при проведении тестирований трубопроводов.

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По материалам Finance.UA
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