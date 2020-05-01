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Зеленский требует ускорить покрытие Интернетом всей Украины

Зеленский требует ускорить покрытие Интернетом всей Украины

Президент Владимир Зеленский требует ускорить покрытие Интернетом всей территории Украины.

Об этом сообщается на сайте президента по итогам его встречи с представителями крупнейших операторов связи.

По его словам, на сегодня в 5800 мелких городках нет качественной связи. Кроме того, на некоторых длительных участках дорог тоже нет покрытия. В то же время за апрель впервые мобильный широкополосный доступ к Интернету появился в 870 населенных пунктах, в которых проживают 390 000 человек. При этом дополнительный оператор появился еще в 550 пунктах.

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“Жизнь изменилась, она больше перешла в онлайн: многое – и лекарства, и продукты питания – мы заказываем по Интернету. Поэтому я хотел бы, чтобы мы ускорили темпы качественного покрытия нашей страны. Я понимаю, что технологически, наверное, это сложно сделать, но вы видите, что такие инфекции и такие вызовы – они не ждут наших с вами планов. Страну надо соединить не только дорожной инфраструктурой, но и виртуальной”, – заявил Зеленский.

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По материалам РБК-Украина
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