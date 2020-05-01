Зеленский требует ускорить покрытие Интернетом всей Украины

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Президент Владимир Зеленский требует ускорить покрытие Интернетом всей территории Украины.
Об этом сообщается на сайте президента по итогам его встречи с представителями крупнейших операторов связи.
По его словам, на сегодня в 5800 мелких городках нет качественной связи. Кроме того, на некоторых длительных участках дорог тоже нет покрытия. В то же время за апрель впервые мобильный широкополосный доступ к Интернету появился в 870 населенных пунктах, в которых проживают 390 000 человек. При этом дополнительный оператор появился еще в 550 пунктах.
“Жизнь изменилась, она больше перешла в онлайн: многое – и лекарства, и продукты питания – мы заказываем по Интернету. Поэтому я хотел бы, чтобы мы ускорили темпы качественного покрытия нашей страны. Я понимаю, что технологически, наверное, это сложно сделать, но вы видите, что такие инфекции и такие вызовы – они не ждут наших с вами планов. Страну надо соединить не только дорожной инфраструктурой, но и виртуальной”, – заявил Зеленский.
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