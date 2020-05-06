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Наиболее урожайные и неурожайные годы в Украине (инфографика)

Наиболее урожайные и неурожайные годы в Украине (инфографика)

Плодородные земли – это самое большое богатство Украины. Но бесснежная зима и бездождевая весна негативно сказывается на урожайности.

Эксперты прогнозируют, что урожайность в 2020 году несколько уменьшится, но это не нанесет никаких угроз продовольствию Украины.

Эксперты в 2020 году прогнозируют низкий урожай зерновых в Украине. По состоянию на апрель этого года прогнозируется урожай на уровне 70,7 млн тонн.

Об этом говорится в новом консенсус-прогнозе на 2020-2021 годы, опубликованном Минэкономики.

Наиболее урожайные и неурожайные годы по основным сельскохозяйственным культурам

По материалам УКРИНФОРМ
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