Наиболее урожайные и неурожайные годы в Украине (инфографика)

Плодородные земли – это самое большое богатство Украины. Но бесснежная зима и бездождевая весна негативно сказывается на урожайности.

Эксперты прогнозируют, что урожайность в 2020 году несколько уменьшится, но это не нанесет никаких угроз продовольствию Украины.

Эксперты в 2020 году прогнозируют низкий урожай зерновых в Украине. По состоянию на апрель этого года прогнозируется урожай на уровне 70,7 млн тонн.

Об этом говорится в новом консенсус-прогнозе на 2020-2021 годы, опубликованном Минэкономики.

Наиболее урожайные и неурожайные годы по основным сельскохозяйственным культурам