Стало известно, сколько украинцев осталось в Польше

В Польше до сих пор находится около 1 млн украинцев.

Об этом сообщил посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий в эфире Украинского радио.

“У нас в Польше остались около 1 млн граждан Украины, они не вернулись в Украину, они работают или являются студентами”, – сказал он.

По словам посла, примерно 180 тысяч наших граждан вернулись домой, что составляет около 10-15% от общего количества.

Цихоцкий отметил, что сейчас много украинцев обращаются в консульства и посольства Польши с вопросами, когда они смогут попасть в Польшу.

Этот вопрос, как утверждает дипломат, зависит от ситуации с коронавирусом в мире, а также транспортным сообщением между странами.

Справка Finance.ua:

67% граждан Украины, которые уехали из Польши из-за карантина, хотят вернуться обратно.

Польские предприниматели опасаются, что требование двухнедельного карантина для рабочих и время, затраченное на выдачу визы, отпугнут потенциальных работников.

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