Стало известно, сколько украинцев осталось в Польше

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Польше до сих пор находится около 1 млн украинцев.
Об этом сообщил посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий в эфире Украинского радио.
“У нас в Польше остались около 1 млн граждан Украины, они не вернулись в Украину, они работают или являются студентами”, – сказал он.
По словам посла, примерно 180 тысяч наших граждан вернулись домой, что составляет около 10-15% от общего количества.
Цихоцкий отметил, что сейчас много украинцев обращаются в консульства и посольства Польши с вопросами, когда они смогут попасть в Польшу.
Этот вопрос, как утверждает дипломат, зависит от ситуации с коронавирусом в мире, а также транспортным сообщением между странами.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Запрещенные заработки: Украина выдвинула ультиматум европейским работодателямВчера, 18:03 - 6418 10
Доходы населения вырастут на 8% из-за "карантинных" соцвыплат7 ч. назад - 2647 7
Дистанционное заключение договора с банком: На что надо обратить внимание9 ч. назад - 2089 3
В Украине солнечными панелями пользуются более 24 тысяч домохозяйствВчера, 19:08 - 736 3
После карантина Украину ждет массовый выезд людей за рубеж — Ассоциация трудоустройства6 ч. назад - 1664 2
Запрещенные заработки: Украина выдвинула ультиматум европейским работодателямВчера, 18:03 - 6418 10
В Украине проиндексируют пенсии еще дважды в 2020-м: названы даты и суммы8 ч. назад - 6334 1
Экономист спрогнозировал, какие важные пищевые продукты могут подорожатьВчера, 17:58 - 6231 2
Доходы населения вырастут на 8% из-за "карантинных" соцвыплат7 ч. назад - 2647 7
Дистанционное заключение договора с банком: На что надо обратить внимание9 ч. назад - 2089 3
В Италии создали вакцину от коронавируса, - Mail Online07.05.2020, 11:15 - 1687 1
Китай успешно запустил пилотируемый космический корабль (фото, видео)06.05.2020, 14:10 - 1044 2
Ученые заявили о прорыве в лечении COVID-19: никаких препаратов06.05.2020, 10:13 - 3330 3
Ученые обнаружили связь смертности от коронавируса с дефицитом витамина D05.05.2020, 10:10 - 2451 7
В Украине разрабатывают инновационный электрогрузовик (фото)01.05.2020, 15:10 - 1940 3