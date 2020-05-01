0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 110 0

Польские фермеры заявили о нехватке работников: опасаются, что заробитчане не приедут

Польские фермеры заявили о нехватке работников: опасаются, что заробитчане не приедут

Польские предприниматели опасаются, что требование двухнедельного карантина для рабочих и время, потраченное на выдачу визы, отпугнут потенциальных заробитчан. С июня в Польше начнется активная фаза сезонных работ, и фермеры уже призывают правительство помочь в решении вопроса, сообщают польские СМИ.

Пандемия COVID-19 и ограничения в передвижении осложняют жизнь сельскохозяйственным производителям во многих странах Европы. Поляков особенно беспокоит время ожидания на оформление документов и карантин.

С 4 мая нет обязательного двухнедельного карантина для работников из Шенгенской зоны, но это не касается тех, кто пересекает внешние границы ЕС. Первоначально предполагалось, что учтены и границы Польши. Это означало бы отмену карантина также для украинцев и белорусов, но положение изменили.

“Мы не знаем, могут ли в течение этих 14 дней работники выходить на поля и как им организовать места проживания”, – объясняет представитель Великопольской сельскохозяйственной палаты Анджей Пшепьюра.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.