Польские фермеры заявили о нехватке работников: опасаются, что заробитчане не приедут

Польские предприниматели опасаются, что требование двухнедельного карантина для рабочих и время, потраченное на выдачу визы, отпугнут потенциальных заробитчан. С июня в Польше начнется активная фаза сезонных работ, и фермеры уже призывают правительство помочь в решении вопроса, сообщают польские СМИ.

Пандемия COVID-19 и ограничения в передвижении осложняют жизнь сельскохозяйственным производителям во многих странах Европы. Поляков особенно беспокоит время ожидания на оформление документов и карантин.

С 4 мая нет обязательного двухнедельного карантина для работников из Шенгенской зоны, но это не касается тех, кто пересекает внешние границы ЕС. Первоначально предполагалось, что учтены и границы Польши. Это означало бы отмену карантина также для украинцев и белорусов, но положение изменили.

“Мы не знаем, могут ли в течение этих 14 дней работники выходить на поля и как им организовать места проживания”, – объясняет представитель Великопольской сельскохозяйственной палаты Анджей Пшепьюра.