Нафтогаз основал новую компанию

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Компания Укргаздобыча, которая входит в НАК Нафтогаз Украины, учредила ООО Нафтогаз Дриллинг, основным видом деятельности которого станет бурение.
Об этом сообщает Enkorr со ссылкой на данные Единого реестра юридических лиц Министерства юстиции.
Новая компания была основана Укргаздобычей 16 апреля, ее уставный капитал составил 1 млн гривен. Возглавит новую компанию Андрей Делитканич, который на данный момент работает в департаменте бурения УГД. Единоличным владельцем компании Нафтогаз Дриллинг выступает Укргаздобыча.
По информации издания, буровая компания создана в рамках трансформации корпоративной структуры Нафтогаза.
По итогам прошлого года “Укргаздобыча” завершила бурение 74 скважин. Коммерческая скорость бурения составила 800-850 м в месяц.
Отмечается, что на июль 2019 года УГД обладала собственным флотом из 62 буровых установок. В 2018 году был подписан контракт на покупку 20 новых установок, из которых первых пять установок были поставлены в апреле прошлого года.
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