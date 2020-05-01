Государство с начала года потратило более 112 млрд грн на выплаты по долгу - Минфин

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За первые 4 месяца 2020 года государство потратило 112,4 миллиарда гривен на погашение и обслуживание государственного долга.
Об этом сообщают в Министерстве финансов Украины.
В частности, на погашение основной суммы долга израсходовали 71,3 миллиарда гривен, а на проценты за долг государства – 41,1 миллиарда гривен. Плановые показатели по погашению и обслуживанию долга выполнили на 81,8% и 94,2% соответственно.
В то же время, за этот же период правительство заимствовало около 108 миллиардов гривен. Сумма заимствований была меньше планируемой на 15,9%.
Большинство новых займов правительство сделало, выпустив облигации внутреннего государственного займа – 73,8 миллиарда гривен. 33,9 миллиарда гривен Минфин занял, выпустив еврооблигации на 1,25 миллиарда евро под 4,375% годовых на 10 лет.
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