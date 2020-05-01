В Минэнерго заявили об остановке 95% угольных предприятий

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Исполняющая обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец рассказала об остановке 95% угольных предприятий страны из-за энергетического кризиса.
“Нет сбыта для нашего угля. В результате пандемии эта ситуация обострилась еще больше. 95% угольных предприятий на сегодняшний день остановлены, потому что склады перегружены углем”, – сообщает пресс-служба министерства.
Сложившуюся в энергетической сфере ситуацию объясняют теплой зимой в Украине и падением спроса промышленного производства. Дополнительным ударом стала пандемия коронавируса. Из-за объявления карантина сократился спрос на электроэнергию, соответственно – и на уголь тоже.
У предприятий образовался избыток продукции, которую они не могут продавать.
Министр заявила о том, что был разработан и принят прогнозный энергетический баланс. В нем прописан ряд антикризисных мероприятий для того, чтобы сбалансировать энергетическую отрасль в будущем.
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