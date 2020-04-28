В Украине разрабатывают инновационный электрогрузовик (фото)

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Руководитель компании Murmuration Technology из Кривого Рога Виталий Брызгалов рассказал о состоянии проекта украинского коммерческого электромобиля. Сейчас идет процесс проектирования, измерения и тестирования главных агрегатов и модели в целом.
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Виталий Брызгалов рассказал об одном из вариантов будущего городского коммерческого электромобиля CoolOn. Его длина 5 м, ширина 1,7 м, высота – 2,1 м.
Грузовой отсек может быть как открытым кузовом, так и оборудован спецсредствами для уборки улиц, манипулятором, вышкой для ремонта и пр.
Фото: mmr.net.ua
В машине будет литиевый аккумулятор LiFePO4 емкостью 40 кВт*ч. Одного заряда АКБ хватит на 200 км хода. Впрочем, конструкцией предусмотрено использование нескольких видов АКБ разной емкости.
Для электромобиля в компании Murmuration Technology создали собственный электромотор, который по конструкции существенно отличается от подобных.
Фото: mmr.net.ua
Разработчики его называют «модернизированный вентильный реактивный мотор». По словам Брызгалова, «модернизированный двигатель полностью лишен пульсации момента, а также не требует сложного инвертора. Электромотор также не содержит магнитов, “беличьей” клетки и имеет полностью пассивный ротор. Кроме того, в двигателе используется вдвое меньше меди, чем в подобных узлах, что существенно снижает его стоимость. Динамично управляемая рекуперация с контролируемой интенсивностью торможения позволяет почти полностью отказаться от механических тормозов».
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