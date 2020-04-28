33% считают, что качество медуслуг в Украине ухудшилось - опрос

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43% опрошенных украинцев считают, что ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается, 33% – что не меняется. Лишь 15% считают, что она улучшается. Чем чаще люди следят за новостями, тем больше у них уверенность, что ситуация с коронавирусом ухудшается.
Об этом говорится в опросе Социологической группы «Рейтинг», проведенном 24 апреля 2020 года
Качество медицинских услуг:
В динамике за последний год возросло количество тех, кто фиксирует ухудшение в сфере медицинских услуг (с 37% до 49%). Чаще об ухудшении отмечали жители Юга и Востока, старшие и более бедные опрошенные, а также женщины.
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