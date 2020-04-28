33% считают, что качество медуслуг в Украине ухудшилось - опрос

43% опрошенных украинцев считают, что ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается, 33% – что не меняется. Лишь 15% считают, что она улучшается. Чем чаще люди следят за новостями, тем больше у них уверенность, что ситуация с коронавирусом ухудшается.

Об этом говорится в опросе Социологической группы «Рейтинг», проведенном 24 апреля 2020 года

61% опрошенных оценивают меры, введенные властями по борьбе с коронавирусом, как оптимальные. 14% считают их слишком жесткими, 16% – слишком мягкими. За последние две недели показатели не изменились, в то же время, за месяц количество респондентов, которые считают действия власти мягкими, уменьшилось почти в два раза. Относительно чаще ограничительные меры считали жесткими жители Востока, мужчины и молодые опрошенные и те, кто меньше, или вовсе не интересуется новостями о коронавирусе.

Качество медицинских услуг:

В динамике за последний год возросло количество тех, кто фиксирует ухудшение в сфере медицинских услуг (с 37% до 49%). Чаще об ухудшении отмечали жители Юга и Востока, старшие и более бедные опрошенные, а также женщины.

43% отметили, что качество государственных медицинских услуг за последние 6 месяцев осталось на таком же уровне.

33% считают, что оно скорее ухудшилось.

11% – скорее улучшилось. В динамике уменьшилось число тех, кто давал положительные оценки качества медицинских услуг за полгода.

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