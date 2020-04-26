Qualcomm представила быструю зарядку для массовых смартфонов

Qualcomm представила новую технологию быстрой зарядки под названием Quick Charge 3+.

Если коротко, Quick Charge 3+ — это Quick Charge 4+ для более доступных смартфонов. Она обеспечивает аналогичную скорость зарядки по кабелю с коннектором USB Type-A. И в этом заключается ее главное отличие от уже хорошо знакомой Quick Charge 4+, которая совместима с кабелями с разъемами USB Type-C и протоколом USB Power Delivery.

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Как отмечалось выше, Quick Charge 3+ по скорости зарядки не уступает Quick Charge 4+ — зарядка от 0 до 50% будет осуществляться за 15 минут. По сравнению с предыдущими поколениями новый стандарт на 35% быстрее и на 9 °С «холоднее». Также для Quick Charge 3+ заявлена совместимость со стандартными кабелями и аксессуарами, поддерживающими масштабируемое напряжение с шагом 20 мВ. Кроме того, стандарт Quick Charge 3+ обратно совместим с технологиями Quick Charge предыдущего поколения.



Инфографика: www.qualcomm.com

Первыми SoC с поддержкой Quick Charge 3+ являются среднеуровневые SoC Snapdragon 765 и 765G. В то же время первым смартфоном с поддержкой нового стандарта быстрой зарядки станет Xiaomi Mi 10 Lite Zoom, который должен стать глобальной версией представленного вчера в Китае Mi 10 Youth Edition.