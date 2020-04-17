Рада отменила штрафные баллы за нарушение правил дорожного движения

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Верховная Рада приняла закон “О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно штрафных баллов» (№2809).
Соответствующее решение поддержали 302 народных депутата.
Цель принятия документа:
Из КоАП изъяли нормы о действии административного взыскания в виде штрафных баллов, налагаемого на граждан за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме:
На сегодняшний день каждому водителю, который имеет право управления транспортным средством, ежегодно с начала года (со дня получения права управления транспортным средством) и до конца года насчитывается 150 баллов.
В случае фиксации правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме от общего количества баллов гражданина, который совершил правонарушение, вычитается количество штрафных баллов, предусмотренных соответствующей статьей.
С принятием этого закона штрафы нужно будет оплачивать деньгами.
Как работает система видеофиксации:
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Производство Lada на ЗАЗе прекратилось сразу после старта - СМИ5 ч. назад - 7663 14
Глава Таможни Нефедов надбавками увеличил себе оклад в 6,5 разВчера, 17:38 - 2403 14
Штат Миссисипи планирует судиться с Китаем из-за коронавирусаВчера, 22:00 - 662 11
Чиновники игнорируют решение Президента по «Укрбуду» - инвесторыВчера, 16:41 - 2865 6
Украинцам, которые уволились с работы по собственному желанию, будут выплачивать пособиеВчера, 19:03 - 6674 4
Производство Lada на ЗАЗе прекратилось сразу после старта - СМИ5 ч. назад - 7663 14
Украинцам, которые уволились с работы по собственному желанию, будут выплачивать пособиеВчера, 19:03 - 6674 4
Беларусь нашла поставщика нефти в обход РоссииВчера, 19:44 - 3990
В Fitch сообщили, на сколько курс гривны обесценится в этом году8 ч. назад - 2971
Глава Таможни Нефедов надбавками увеличил себе оклад в 6,5 разВчера, 17:38 - 2403 14
Маск запустил в космос еще 60 интернет-спутников StarlinkВчера, 09:50 - 434
Украина начинает клинические исследования препарата, который помогает в борьбе с COVID-19Позавчера, 15:34 - 653
Facebook создала собственную ботоферму - платформу ботов для изучения троллей и мошенников17.04.2020, 11:10 - 639
Apple представила новый бюджетный iPhone (фото, видео)16.04.2020, 11:10 - 2340 1
Virgin Orbit провела успешные испытания ракеты-носителя (фото, видео)14.04.2020, 17:10 - 950