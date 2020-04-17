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Рада отменила штрафные баллы за нарушение правил дорожного движения

Рада отменила штрафные баллы за нарушение правил дорожного движения

Верховная Рада приняла закон “О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно штрафных баллов» (№2809).

Соответствующее решение поддержали 302 народных депутата.

Цель принятия документа:

  • устранение негативного влияния отдельных норм законодательства в части принятия мер по соблюдению правил дорожного движения его участниками;
  • обеспечение привлечения к действенной ответственности лиц, совершивших административные правонарушения.

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Из КоАП изъяли нормы о действии административного взыскания в виде штрафных баллов, налагаемого на граждан за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме:

  • это касается пункта 21 части первой статьи 24 (Виды административных взысканий);
  • части второй статьи 27 (Штраф);
  • статьи 27-1 (Штрафные баллы);
  • также абзацев второй части первой и второй статьи 122 КУоАП (превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения).

На сегодняшний день каждому водителю, который имеет право управления транспортным средством, ежегодно с начала года (со дня получения права управления транспортным средством) и до конца года насчитывается 150 баллов.

В случае фиксации правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме от общего количества баллов гражданина, который совершил правонарушение, вычитается количество штрафных баллов, предусмотренных соответствующей статьей.

С принятием этого закона штрафы нужно будет оплачивать деньгами.

Справка Finance.ua

Как работает система видеофиксации:

  • камера фиксирует превышение скорости;
  • патрульный полицейский фиксирует на своем компьютере и проверяет номер автомобиля;
  • после этого выписывается административный протокол;
  • этот протокол через “Укрпочту” доставляется нарушителю;
  • если за рулем был не владелец машины, он может сообщить тому, кто ему доверил авто, о необходимости уплаты штрафа.

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По материалам Finance.UA
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