Межбанк: минимум 4 фактора сегодня существенно повлияют на рынок

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Пятница на валютном рынке пройдет очень интересно.
Во-первых, мы увидим окончательную реакцию всего рынка на вчерашнее рекордное снижение Нацбанком учетной ставки сразу на 2% годовых – до 8%.
Во-вторых, сработает фактор выплат основных сумм возмещений НДС. Последняя декада месяца практически уже на середине и с учетом предстоящих выходных – экспортеры очень ждут этих денег от государства.
В-третьих, эффект окончания недели также психологически влияет на поведение участников торгов даже на карантине. Мы не ожидаем сегодня объема операций более чем на $210-260 млн при совершении до 500 сделок.
В-четвертых, пошла активная выдача “1000 грн от Зеленского”, на что может отреагировать наличный рынок. Или хотя бы попытаться это сделать. Это в любом случае оживит спекулянтов, играющих на разницах наличного и безналичного курсов.
Как минимум, эти 4 фактора сегодня существенно будут влиять на поведение всего валютного рынка и учитывая малообъемность нашего межбанка и его зависимость от действий небольшого числа игроков – на торгах явно будет интересно. Ведь цели всех этих игроков прямо противоположные. Экспортеры будут стараться придержать валюту до прихода возмещений НДС, импортеры – наоборот, постараются оперативно закрыть свои сделки перед выходными, НБУ надо пополнять резервы, а нерезиденты и спекулянты будут закрывать свои сделки как на рынке ОВГЗ, так и разнопланово действовать в части покупки/продажи валюты под фиксацию валютной доходности от продажи наших бумаг на вторичке и в то же время постараться заработать на валютных колебаниях в течение дня.
Так что пятница в любом случае не даст скучать никому: ни банкам, ни клиентам, ни НБУ. Не стоит забывать и того, что НБУ заявил о сокращении своих плановых ежедневных покупок доллара до $20 млн, что также психологически будет влиять на рынок.
По расчетам Finance.ua, коридор по доллару 24 апреля на межбанке будет находиться в пределах 26,90-27,25 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,09 / 27,13
евро – 29,23 / 29,28
российский рубль – 0,3628 / 0,3635
Курсы валют на Межбанке
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