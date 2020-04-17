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Соцстрах назвал причины задержки выплат больничных

Соцстрах назвал причины задержки выплат больничных

Фонд социального страхования Украины выплачивает пособия по временной нетрудоспособности и по беременности и родам в полном объеме, однако сегодня есть задержки в сроках финансирования.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Какой срок задержки:

  • продолжительность задержки колеблется, ведь зависит от суммы ежедневных поступлений в бюджет Фонда;
  • сегодня она составляет 13 рабочих дней.

Причины задержки:

  • бюджет Фонда – это доля от единого взноса, который ежемесячно оплачиваете вы или за вас платит ваш работодатель. От всей суммы собранного ЕСВ в Фонд направляется 9,5727%. По мере уплаты ЕСВ работодателями эти средства поступают на счет Фонда – и сразу направляются на финансирование материального обеспечения и страховых выплат. Сегодня объем расходов Фонда превысил объем поступлений;
  • это связано с уменьшением поступлений ЕСВ – в частности, из-за ниже прогнозируемого размера фонда оплаты труда по стране, уменьшения объемов производства во время пандемии.
  • в марте на счет Фонда поступило 2,1556 млрд гривен доли единого взноса, расходы Фонда за тот же период составили 2,2555 млрд гривен. По итогам І квартала в Фонд поступило на 219,3 млн грн меньше доли ЕСВ от плана.

Как ускорить получение помощи:

  • задержки связаны не с уменьшением поступлений от ЕСВ, а вызваны промедлением в подаче заявлений-расчетов. Фонд осуществляет финансирование на основании полученного от работодателя заявления-расчета – именно от даты его подачи, в первую очередь, зависит дата выплаты;
  • необходимо не терять связь со своим работодателем, бухгалтером и комиссией (уполномоченным) по социальному страхованию вашего предприятия;
  • узнать дату принятия Фондом заявления-расчета на выплату вам средств можно на своем предприятии, или в рабочем органе исполнительной дирекции Фонда, где зарегистрирован ваш работодатель. Для этого вам будет необходимо назвать номер вашего идентификационного кода;
  • когда вы знаете дату подачи заявления-расчета, следить за выплатами можно на телеграмм-канале ФССУ, где в оперативном режиме обновляется информация относительно сумм и дат, за которые Фондом профинансировано материальное обеспечение и страховые выплаты.

“Обратите внимание, что Фонд перечисляет средства для выплаты вам пособий на счет работодателя, который, в свою очередь, осуществляет выплаты своим работникам. Это может занять немного времени”, – добавили в пресс-службе Фонда.

Справка Finance.ua:

  • С начала текущего года Фонд социального страхования (ФСС) Украины, с целью обеспечения социальной защиты, компенсации утраченного заработка, предоставления финансовой и медицинской помощи, профинансировал выплаты на общую сумму 7,435 млрд грн.
  • В Украине запустили бесконтактную форму подачи заявлений-расчетов для оплаты больничных и декретных от работодателей.
  • Пособие по уходу от Фонда социального страхования Украины можно получить, если ваш ребенок в возрасте до 14 лет заболел и нуждается в уходе по заключению врача.

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По материалам Finance.UA
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