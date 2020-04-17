НБУ сообщил, какой транш ожидает от МВФ во втором квартале

Национальный банк прогнозирует, что Украина может получить транш от МВФ во втором квартале 2020 года в размере 2 млрд долл. США.

Об этом на брифинге сказал председатель Национального банка Яков Смолий.

“Украина вплотную приблизилась к одобрению Советом директоров МВФ новой программы сотрудничества. Наш обновленный прогноз предполагает получение первого транша финансирования на сумму около 2 млрд долл. США уже во втором квартале”, – сказал Смолий.

По его словам, это позволит покрыть увеличенный до 7,5% ВВП дефицит государственного бюджета и поможет уверенно пройти период пиковой долговой нагрузки. А также финансирование от МВФ и других официальных международных партнеров позволит поддерживать международные резервы Украины на уровне 27-29 млрд долл. США в течение этого и последующих лет.

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Как сообщал Укринформ, министр финансов Сергей Марченко заявил, что после того, как будет принят пакет необходимых законов, Украина надеется получить от МВФ до конца года дополнительно около 5 миллиардов долларов в рамках новой кредитной программы. Украине для того, чтобы получить транш, осталось принять “банковский закон” о невозвращении банков их бывшим владельцам.