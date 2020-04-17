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НБУ сообщил, какой транш ожидает от МВФ во втором квартале

НБУ сообщил, какой транш ожидает от МВФ во втором квартале

Национальный банк прогнозирует, что Украина может получить транш от МВФ во втором квартале 2020 года в размере 2 млрд долл. США.

Об этом на брифинге сказал председатель Национального банка Яков Смолий.

“Украина вплотную приблизилась к одобрению Советом директоров МВФ новой программы сотрудничества. Наш обновленный прогноз предполагает получение первого транша финансирования на сумму около 2 млрд долл. США уже во втором квартале”, – сказал Смолий.

По его словам, это позволит покрыть увеличенный до 7,5% ВВП дефицит государственного бюджета и поможет уверенно пройти период пиковой долговой нагрузки. А также финансирование от МВФ и других официальных международных партнеров позволит поддерживать международные резервы Украины на уровне 27-29 млрд долл. США в течение этого и последующих лет.

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Как сообщал Укринформ, министр финансов Сергей Марченко заявил, что после того, как будет принят пакет необходимых законов, Украина надеется получить от МВФ до конца года дополнительно около 5 миллиардов долларов в рамках новой кредитной программы. Украине для того, чтобы получить транш, осталось принять “банковский закон” о невозвращении банков их бывшим владельцам.

По материалам УКРИНФОРМ
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