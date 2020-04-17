Huawei и китайские операторы развернули 5G на Эвересте

Сеть 5G появилась на самой высокой горе в мире — Эвересте. Оборудование на высоте более 5000 метров над уровнем моря установила компания Huawei совместно с китайскими операторами связи, передает 3Dnews.

Согласно данным, станции оператора China Telecom на Эвересте были установлены на высоте 5145 метров, China Mobile — в двух лагерях на высоте 5300 и 5800 метров над уровнем моря. Высота самой горы составляет 8848 метров.

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Оператор China Unicom также принимал участие в проекте. В ходе работ было проложено более 25 километров новых оптических кабелей. Благодаря этому, на Эвересте теперь доступен высокоскоростной мобильный интернет со скоростью около 1 Гбит/с.

Отмечается, что до 25 апреля China Mobile планирует установить на высоте около 6500 метров ещё две дополнительные вышки 5G, которые обеспечат покрытие быстрой беспроводной сетью непосредственно вершину горы.