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В 5G-связи появилась замена стандартным SMS

В 5G-связи появилась замена стандартным SMS

8 апреля China Mobile, China Telecom и China Unicom совместно провели онлайн-пресс-конференцию, чтобы совместно рассказать о 5G.

Служба обмена сообщениями 5G является новым обновлением базовой службы коротких сообщений (SMS). Для отдельных пользователей сообщения 5G позволят отправлять более емкие тексты сообщения, в отличие от SMS, и могут поддерживать несколько форматов мультимедиа, включая текст, изображения, аудио, видео, смайлики и контакты.

Кроме того, обмен сообщениями 5G обеспечивает совершенно новый режим взаимодействия человека с компьютером, в том числе оплату услуг прямо в окне сообщений.

Представители 11 компаний, включая Huawei, Xiaomi, vivo, OPPO, ZTE, Samsung, Lenovo и Meizu, приняли участие в онлайн-пресс-конференции и заявили, что включат формат в новые модели смартфонов. Huawei уже сообщила, что поддерживает мобильную службу обмена сообщениями 5G. В марте услуга уже была запущена в пилотном регионе, чтобы начать совместный тест. Первый звонок в сети хотят совершить 10 апреля, а поддержку обмена сообщениями 5G в июне.

По материалам bigmir.net
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