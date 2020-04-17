Федоров анонсировал запуск электронной цифровой подписи в приложении "Smart ID"

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В Министерстве цифровой трансформации Украины планируют в конце весны или в начале лета запустить электронную цифровую подпись в приложении “Smart ID”.
Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в ходе онлайн презентации цифровых паспортов в мобильном приложении “Дія”.
“Наша задача – за три года оцифровывать все государственные услуги, которые вообще есть в Украине. Очень много услуг, которые необходимо устранить, чтобы не оцифровывать “совок”, так сказать, поэтому мы будем оптимизировать, трансформировать сферы, сокращать количество услуг, и у нас есть четкий план. Есть много проектов, которые сейчас тестируются, например начиная от простых, как автогражданка и заканчивая обновленным кабинетом налогоплательщиков, которые долго ждут предприниматели. Это регистрация бизнеса, это новые услуги со строительной сферой”, – отметил Федоров.
Кроме того, он добавил, что после запуска электронной цифровой подписи не нужно будет проводить какие-либо бумажные транзакции.
“Мы планируем в начале лета или в конце весны запустить электронную цифровую подпись в приложении “Smart ID”, где можно будет подписывать очень удобно договора между компаниями, получать услуги и не нужно будет делать какие-либоо бумажные транзакции”, – подытожил министр.
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