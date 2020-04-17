Размер пособия по частичной безработице на время карантина

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Кабмин установил размер пособия по частичной безработице на период карантина.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.
Размер пособия – две трети оклада, но не больше минимальной зарплаты.
“Правительство установило пособие по частичной безработице на период карантина в размере двух третей оклада, но не более минимальной зарплаты”, – отметил он.
В случае вынужденного сокращения из-за карантина:
Сумма предоставляется на срок сокращения деятельности плюс 30 дней после завершения карантина.
Антикризисная инструкция от Finance.ua
Работодатель может обратиться за получением средств для выплат в случае уплаты единого взноса в течение шести месяцев, предшествующих дате сокращения деятельности.
Работодатель не может расторгать трудовой договор с работником, которому выплачивалось пособие в течение периода, равного периоду выплаты.
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