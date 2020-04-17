Размер пособия по частичной безработице на время карантина

Кабмин установил размер пособия по частичной безработице на период карантина.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.

Размер пособия – две трети оклада, но не больше минимальной зарплаты.

“Правительство установило пособие по частичной безработице на период карантина в размере двух третей оклада, но не более минимальной зарплаты”, – отметил он.

В случае вынужденного сокращения из-за карантина:

пособие предоставляется территориальными органами Центра занятости;

в других случаях работодателем (кроме лиц, работающих по совместительству).

Сумма предоставляется на срок сокращения деятельности плюс 30 дней после завершения карантина.

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Работодатель может обратиться за получением средств для выплат в случае уплаты единого взноса в течение шести месяцев, предшествующих дате сокращения деятельности.

Работодатель не может расторгать трудовой договор с работником, которому выплачивалось пособие в течение периода, равного периоду выплаты.

Справка Finance.ua:

В Украине с конца марта 2020 года растет безработица. В Государственном центре занятости рассказали, каким способом можно подать документы для получения помощи в период карантина.

В Украине на период карантина минимальный размер пособия на случай безработицы увеличивается с 650 гривен до 1000 гривен.

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