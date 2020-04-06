Как подать документы в Центр занятости онлайн во время карантина

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В Государственном центре занятости рассказали, каким способом можно подать документы для получения помощи в период карантина.
Способ 1: через e-mail
Способ 2: через ящик для корреспонденции
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