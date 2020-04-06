Как подать документы в Центр занятости онлайн во время карантина

В Государственном центре занятости рассказали, каким способом можно подать документы для получения помощи в период карантина.

Способ 1: через e-mail

Для этого на сайте службы занятости www.dcz.gov.ua выберите рубрику Электронная подача документов и ознакомьтесь с общей информацией.

Выберите центр занятости, в котором вы планируете состоять на учете как безработный.

Загрузите с сайта два заявления, распечатайте их и заполните собственноручно. Поставьте подпись и отсканируйте заявления. Для этого можно использовать бесплатные приложения на Play Market или App Store.

Перечень необходимых документов для регистрации в центре занятости тут. Отсканируйте или сфотографируйте их.

Копии документов вместе с заявлениями сформируйте в единый архивный файл (zip, rar).

Отправьте архивный файл на email выбранного вами центра занятости. Адреса центров занятости здесь.

Ждите ответа от центра занятости относительно принятого решения.

Способ 2: через ящик для корреспонденции

Выберите центр занятости, удобный для вашего обслуживания.

В центре занятости у ящика для корреспонденции размещены формы заявлений о предоставлении статуса безработного и назначении выплаты пособия по безработице. Формы заявлений также можно найти и скачать на сайте.

Заполните заявления лично и подпишите.

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Соберите пакет документов, необходимых для регистрации. Перечень документов тут. Сделайте копии документов.

Заявления вместе с копиями всех документов сложите в конверт и положите в ящик для корреспонденции.

Ожидайте ответа от центра занятости по принятому решению и держите связь с вашим карьерным советником.

Справка Finance.ua:

Государство обеспечивает поддержкой работодателей и работников сферы малого и среднего предпринимательства, которые сократили или прекратили деятельность в условиях противодействия коронавирусной болезни COVID -19.

Как получить пособие по частичной безработице согласно принятому законопроекту №3275 – читайте тут.

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