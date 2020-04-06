Минимальное пособие по безработице на время карантина увеличили до тысячи гривен

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В Украине на период карантина минимальный размер пособия на случай безработицы увеличивается с 650 гривен до 1000 гривен.
Об этом во время онлайн-брифинга на тему: «Работа Киевского городского центра занятости во время карантина. Ситуация на рынке труда» сказал директор Киевского городского центра занятости Виктор Билыч.
«Мы ждем, когда Министерство юстиции зарегистрирует принятое решение правления Фонда на случай безработицы, которым эта сумма увеличена с 650 гривен до тысячи гривен. И тем, кто получал в марте месяце выплаты по 650 гривен, после 12 марта эта сумма будет пересчитана и увеличена на 350 гривен и довыплачена. И так будет продолжаться весь период карантина и еще 30 календарных дней после его завершения. Это поддержка со стороны государства наименее обеспеченных граждан», – подчеркнул он.
Государство упрощает процедуру предоставления статуса и получения помощи под точную информацию со всей ответственностью заявителей. Размеры выплат по безработице на сегодня – максимальная выплата по безработице зависит от страхового стажа работы заявителя и его размера официальной легальной зарплаты и составляет максимум – это четыре прожиточных минимума для трудоспособного населения. На сегодня эта сумма – 8 408 гривен», – сказал Билыч.
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