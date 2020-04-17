Visa представила новую программу для проведения онлайн-платежей

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Компания Visa представила обновленную программу Visa Secure, которая помогает повысить безопасность онлайн-транзакций.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Visa Secure – новая программа, которая значительно расширяет возможности банков и торговых предприятий в выявлении попыток мошенничества и позволяет владельцам карт оплачивать покупки просто, быстро и удобно», – отметила Вера Платонова, старший вице-президент и директор регионального развития подразделения компании Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы.
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Новый протокол доступен на рынке Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки.
Для чего необходима программа:
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