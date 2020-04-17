0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 136 0

Visa представила новую программу для проведения онлайн-платежей

Visa представила новую программу для проведения онлайн-платежей

Компания Visa представила обновленную программу Visa Secure, которая помогает повысить безопасность онлайн-транзакций.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Visa Secure – новая программа, которая значительно расширяет возможности банков и торговых предприятий в выявлении попыток мошенничества и позволяет владельцам карт оплачивать покупки просто, быстро и удобно», – отметила Вера Платонова, старший вице-президент и директор регионального развития подразделения компании Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы.

Читайте также: Visa объявила об увеличении лимита для бесконтактных платежей без ввода ПИН-кода

Новый протокол доступен на рынке Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки.

Для чего необходима программа:

  • владелец карты может подтвердить свою личность перед банком-эмитентом или другой организацией, выпустившей карту, при проведении платежей в интернет-магазине или в момент проведения транзакции без предъявления физической карты;
  • дополнительный уровень безопасности позволяет предотвратить несанкционированные транзакции и защитить торгово-сервисные предприятия от мошенничества;
  • покупатели смогут производить оплату с использованием различных каналов, в частности, с помощью браузера на смартфоне, мобильного приложения и электронного кошелька.

Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по кредитным картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором кредитки онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам “пластик”.

Помощник по кредитным картам 💳

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.