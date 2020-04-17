Visa представила новую программу для проведения онлайн-платежей

Компания Visa представила обновленную программу Visa Secure, которая помогает повысить безопасность онлайн-транзакций.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Visa Secure – новая программа, которая значительно расширяет возможности банков и торговых предприятий в выявлении попыток мошенничества и позволяет владельцам карт оплачивать покупки просто, быстро и удобно», – отметила Вера Платонова, старший вице-президент и директор регионального развития подразделения компании Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы.

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Новый протокол доступен на рынке Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки.

Для чего необходима программа:

владелец карты может подтвердить свою личность перед банком-эмитентом или другой организацией, выпустившей карту, при проведении платежей в интернет-магазине или в момент проведения транзакции без предъявления физической карты;

дополнительный уровень безопасности позволяет предотвратить несанкционированные транзакции и защитить торгово-сервисные предприятия от мошенничества;

покупатели смогут производить оплату с использованием различных каналов, в частности, с помощью браузера на смартфоне, мобильного приложения и электронного кошелька.

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