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В ЕС готовят рекордный пакет помощи пострадавшей от кризиса экономике

В ЕС готовят рекордный пакет помощи пострадавшей от кризиса экономике

Пакет экономической поддержки, призванный помочь Евросоюзу справиться с кризисом, вызванным коронавирусом, может стоить около 1,6 трлн евро. Об этом заявил во вторник еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и услуг, промышленности ЕС Тьерри Бретон, сообщает агентство Reuters.

Еврокомиссар сказал французскому телеканалу BFM TV, что он работает над планом с комиссаром по экономике Паоло Джентилони.

По словам Бретона, пакет помощи будет составлять около 10% ВВП Евросоюза.

Не все государства-члены согласны с техническими аспектами финансирования такого плана, и ожидается, что национальные лидеры отложат принятие окончательного решения по нему, когда проведут видеоконференцию в четверг.

Существуют также различные мнения в отношении размера такого фонда.

Испания призвала к созданию фонда на сумму 1,5 трлн евро – примерно на уровне оценки Бретона, но примерно в три раза больше, чем оценивалось ранее.

Бретон также сказал, что необходим “План Маршалла”, чтобы помочь европейской индустрии туризма.

По материалам РБК-Украина
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