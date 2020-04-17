В ЕС готовят рекордный пакет помощи пострадавшей от кризиса экономике

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Пакет экономической поддержки, призванный помочь Евросоюзу справиться с кризисом, вызванным коронавирусом, может стоить около 1,6 трлн евро. Об этом заявил во вторник еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и услуг, промышленности ЕС Тьерри Бретон, сообщает агентство Reuters.
Еврокомиссар сказал французскому телеканалу BFM TV, что он работает над планом с комиссаром по экономике Паоло Джентилони.
По словам Бретона, пакет помощи будет составлять около 10% ВВП Евросоюза.
Не все государства-члены согласны с техническими аспектами финансирования такого плана, и ожидается, что национальные лидеры отложат принятие окончательного решения по нему, когда проведут видеоконференцию в четверг.
Существуют также различные мнения в отношении размера такого фонда.
Испания призвала к созданию фонда на сумму 1,5 трлн евро – примерно на уровне оценки Бретона, но примерно в три раза больше, чем оценивалось ранее.
Бретон также сказал, что необходим “План Маршалла”, чтобы помочь европейской индустрии туризма.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина нарастила покупку нефти: названы страны-поставщики3 ч. назад - 1452 11
В России вслед за ценами на нефть обвалился рубль4 ч. назад - 2593 7
Таможня начала продавать конфискованные iPhone на ProZorroВчера, 20:20 - 15335 7
Витренко рассказал, как Украина может выиграть от обвала цен на нефть4 ч. назад - 1019 5
Кредит МВФ для Украины составит 8 млрд долларов - Зеленский5 ч. назад - 1029 3
Таможня начала продавать конфискованные iPhone на ProZorroВчера, 20:20 - 15335 7
Сколько будут стоить авиабилеты после возобновления полетовВчера, 17:11 - 8255 1
В Службе занятости сообщили, ведется ли поиск работы в период карантинаВчера, 16:33 - 5772
Какие транспортные средства следует отражать в декларацииВчера, 21:31 - 4655
Зеленский анонсировал запуск кредитных программ для "заробитчан"5 ч. назад - 3392 2
Facebook создала собственную ботоферму - платформу ботов для изучения троллей и мошенников17.04.2020, 11:10 - 433
Apple представила новый бюджетный iPhone (фото, видео)16.04.2020, 11:10 - 1677 1
Virgin Orbit провела успешные испытания ракеты-носителя (фото, видео)14.04.2020, 17:10 - 752
"Мрия" выполнила свой первый полет после модернизации (фото, видео)13.04.2020, 14:10 - 2325
Ученые заявили о новой жизнеспособности COVID-1906.04.2020, 11:44 - 12626 1