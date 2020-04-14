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Пандемия вызвала беспрецедентный экономический спад в еврозоне - Лагард

Пандемия вызвала беспрецедентный экономический спад в еврозоне - Лагард

Последние экономические данные в зоне евро свидетельствуют о беспрецедентном спаде, значительном сокращении производства, а также скором ухудшении на рынках труда.

Об этом говорится в заявлении главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард к весенним встречам МВФ и Всемирного банка.

Как отмечается в заявлении, неопределенность остается высокой, что очень затрудняет предсказание вероятной степени и продолжительности предстоящего спада и дальнейшего восстановления.

По ее словам, пандемия коронавируса (COVID-19) – это действительно глобальная проблема. Странам по всему миру приходится иметь дело с ее тяжелыми человеческими и экономическими последствиями.

Как отметила Лагард, ЕЦБ уже принял меры для борьбы с негативными последствиями шока от коронавируса. В частности, была запущена программа покупки активов частного сектора и ценных бумаг государственного сектора. В целом, приобретение активов добавит 1,1 трлн евро к портфелю ЕЦБ к концу 2020 года.

Лагард подчеркнула, что инфляция в еврозоне является самой низкой на фоне падения цен на нефть, и скорее всего, продолжит снижаться в ближайшее время.

По материалам РБК-Украина
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