Золото вырастет до рекордных $2 тыс. за унцию на фоне поддержки мировой экономики

Меры для ограничения негативных последствий от пандемии коронавируса COVID-19 могут побудить рост цен на золото до рекордных $2 тыс. за унцию. Кроме того, в ближайшие пять лет цена на драгоценный металл будет сохраняться высокой благодаря глобальным стимулам.

Средства, направленные на поддержку глобальной экономики, также будут поддерживать и стоимость золота в долгосрочной перспективе. Поэтому можно ожидать сценария, где цена золота вырастет до $2 тыс. за унцию, считает глава золотодобывающей компании Newmont Том Палмер, передает Bloomberg.

По мнению Палмера, золото следующие 2-5 лет будет оставаться на уровне $1,5 тыс. — $1,75 тыс. за унцию.

Апрельские фьючерсы на золото во время торгов 24 марта на бирже Comex выросли в цене на 6%, или более $93 до $1,6 тыс. за унцию. Это наибольший рост цены в долларовом выражении за всю историю наблюдений, которые начались в ноябре 1984-го.