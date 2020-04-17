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Какие транспортные средства следует отражать в декларации

Какие транспортные средства следует отражать в декларации

Для целей декларирования под транспортными средствами имеется в виду широкий спектр средств, которые не ограничиваются автотранспортными средствами, а включают другие самоходные машины и механизмы.

Об этом сообщила пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в FACEBOOK.

Какие транспортные средства должны быть отражены в декларации:

  • легковые и грузовые автомобили;
  • автобусы;
  • самоходные машины;
  • сконструированные на шасси автомобили;
  • мотоциклы всех типов, марок и моделей;

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  • прицепы, полуприцепы;
  • мотоколяски, другие приравненные к ним транспортные средства и мопеды;
  • сельскохозяйственная техника;
  • водные и воздушные суда;
  • другие транспортные средства.

В отличие от другого ценного движимого имущества, сведения о транспортных средствах и других самоходных машинах и механизмах указываются независимо от их стоимости.

Подробнее о декларировании транспортных средств можно узнать на сайте НАПК по ссылке.

Справка Finance.ua:

  • Госслужащие могут подать декларацию за прошлый год на три месяца позже, чем того требует действующее законодательство – до 1 июня.
  • В связи с карантином, связанным с распространением коронавируса в Украине, Государственная налоговая служба Украины подготовила видеоурок о том, как заполнять декларации об имущественном состоянии и доходах граждан.

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По материалам Finance.UA
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