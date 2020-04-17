Какие транспортные средства следует отражать в декларации

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Для целей декларирования под транспортными средствами имеется в виду широкий спектр средств, которые не ограничиваются автотранспортными средствами, а включают другие самоходные машины и механизмы.
Об этом сообщила пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в FACEBOOK.
Какие транспортные средства должны быть отражены в декларации:
В отличие от другого ценного движимого имущества, сведения о транспортных средствах и других самоходных машинах и механизмах указываются независимо от их стоимости.
Подробнее о декларировании транспортных средств можно узнать на сайте НАПК по ссылке.
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