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В МВФ поддержали резкое увеличение дефицита бюджета Украины

В МВФ поддержали резкое увеличение дефицита бюджета Украины

Международный валютный фонд поддерживает изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год, которыми дефицит бюджета увеличен втрое – почти до 300 млрд гривен.

Об этом накануне в ходе брифинга сказал директор европейского департамента МВФ Пол Томсен, сообщается на сайте Фонда.

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“Украина сильно пострадала от пандемии. Правительство принимает меры, которые вызывают очень серьезное увеличение бюджетного дефицита. Мы полностью это поддерживаем”, – заявил Томсен.

Он добавил, что МВФ готов увеличить размер финансовой поддержки Украины на период карантина и кризиса, однако для этого правительство должно выполнить последние требования Фонда. При этом Томсен отметил, что есть ряд нерешенных проблем, но стороны продвинулись в переговорах и есть уверенность, что вскоре эти требования будут реализованы.

Томсен также напомнил, что в течение последних нескольких лет Украина, в рамках сотрудничества с МВФ, достигла значительных показателей макроэкономической стабильности: сократились дефицит госбюджета и объем госдолга, снизилась инфляция, выросли международные резервы и банковская система стала более стабильной.

По материалам Корреспондент.net
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