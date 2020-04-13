Тенденции на рынке платежей во время карантина: данные Привата, Ощада, Таскомбанка и Конкорда

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Представители известных банков Украины на вебинаре «FinUpdate выпуск 2: Наличные на карантине. Революция платежей» поделились данными о том, что происходит на платежном рынке во время карантина.
“Хоть рынок и стагнирует, но “кешем” стали пользоваться меньше. У нас суммы снятий в банкоматах упали почти на треть (27,2%)”, – заявил Евгений Васильцов, руководитель направления работы с торговыми предприятиями, ПриватБанк.
Где совершают покупки онлайн пользователи Привата:
По словам представителя ПриватБанка, больше всего упали онлайн-оплаты железнодорожных билетов (- 99,7%), туристических услуг (- 98,2%), авиабилетов (- 98,2%), билеты в театры, кинотеатры (- 97,2%), отели, гостиницы (- 96,2%).
Оксана Бабенко, заместитель председателя правления банка “Конкорд”, отмечает тотальную диджитализацию клиентов:
В ТаскомБанке рассказали, что на фоне некоторого роста онлайн-покупок сегмент физических покупок почти “отпал”. Об этом заявил директор департамента транзакционного бизнеса банка Евгений Закалата.
Андрей Кириенко, начальник управления торгового эквайринга Ощадбанка, сообщил, что с каждым днем клиенты все меньше снимают денег из банкоматов. Начиная с марта объемы снятия налички снизились на 15%.
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