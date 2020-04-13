Тенденции на рынке платежей во время карантина: данные Привата, Ощада, Таскомбанка и Конкорда

Представители известных банков Украины на вебинаре «FinUpdate выпуск 2: Наличные на карантине. Революция платежей» поделились данными о том, что происходит на платежном рынке во время карантина.

“Хоть рынок и стагнирует, но “кешем” стали пользоваться меньше. У нас суммы снятий в банкоматах упали почти на треть (27,2%)”, – заявил Евгений Васильцов, руководитель направления работы с торговыми предприятиями, ПриватБанк.

Где совершают покупки онлайн пользователи Привата:

магазины спиртных напитков: +369,6%;

супермаркеты: +311%;

бытовое оборудование и техника: +305,9%;

электроника: +299,5%;

аптеки: +127,8%.

По словам представителя ПриватБанка, больше всего упали онлайн-оплаты железнодорожных билетов (- 99,7%), туристических услуг (- 98,2%), авиабилетов (- 98,2%), билеты в театры, кинотеатры (- 97,2%), отели, гостиницы (- 96,2%).

Оксана Бабенко, заместитель председателя правления банка “Конкорд”, отмечает тотальную диджитализацию клиентов:

на 50% увеличилось количество переводов P2P;

онлайн-покупки стали совершать на 30% чаще;

прирост на 80% показало количество курьерских заказов;

бесконтактные платежи через ApplePay в Конкорде увеличились на 22,5%, через GooglePay – на 1%.

В ТаскомБанке рассказали, что на фоне некоторого роста онлайн-покупок сегмент физических покупок почти “отпал”. Об этом заявил директор департамента транзакционного бизнеса банка Евгений Закалата.

Андрей Кириенко, начальник управления торгового эквайринга Ощадбанка, сообщил, что с каждым днем клиенты все меньше снимают денег из банкоматов. Начиная с марта объемы снятия налички снизились на 15%.