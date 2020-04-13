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Как украинцы платят за онлайн игры во время карантина - эксперт

Как украинцы платят за онлайн игры во время карантина - эксперт

Помимо покупок продуктов и любых других товаров первой необходимости, пользователи на карантине хотят приукрасить свой досуг, поэтому спрос на развлекательный контент растет.

Об этом рассказала Мариам Матиашвили, проектный менеджер LeoWallet в Леогейминг пэй (Leogaming), во время вебинара «FinUpdate выпуск 2: Наличные на карантине. Революция платежей».

С ее слов, большинство покупок сейчас совершаются онлайн, что привело к росту интернет-трафика на 30-40%. Транзакции в онлайн-бизнесе в среднем выросли на 50%.

Также она отметила, что пользователи при поиске покупок в интернете стали все чаще доводить их до финальной стадии – собственно покупать и оплачивать продукт, а не останавливаться на средине совершения покупки.

Самые востребованные категории онлайн-платежей во время карантина:

  • услуги и доставка;
  • ремонт и строительство;
  • детские товары;
  • продукты;

Как дешево покупать в интернете 💻

  • онлайн игры;
  • бытовая электроника.

Методы оплаты за онлайн игры:

  • платежные терминалы. В среднем прирост 27%. Транзакций стало меньше, но средний чек вырос;
  • интернет-эквайринг. Плюс 18%, естественный рост наблюдается в пользу самых популярных игр сервиса;
  • Оплата с помощью телефона. Плюс 5%. На оплату мобильным балансом сохранилась стабильная динамика, которую почти не затронул карантин.

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По материалам Finance.UA
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