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Евросоюз назвал сумму потерь из-за карантина

Евросоюз назвал сумму потерь из-за карантина

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила убытки от принятых Евросоюзом карантинных мер по борьбе с пандемией, и эта цифра почти 3 триллиона евро.

“Эти меры стоят уже почти 3 триллиона по всему Евросоюзу. Мы уже мобилизовали более 3 триллиона евро, чтобы бороться с экономическим кризисом. Мы разрешили странам ЕС вливать ликвидность в свои экономики”, – сказала она.

По словам фон дер Ляйен, у ЕС появился “очень длинный список экономических сложностей” в связи с пандемией. При этом глава ЕК отметила, что ограничения должны сниматься постепенно и в полной координации среди стран-членов ЕС.

По материалам Корреспондент.net
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