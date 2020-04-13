Евросоюз назвал сумму потерь из-за карантина

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила убытки от принятых Евросоюзом карантинных мер по борьбе с пандемией, и эта цифра почти 3 триллиона евро.

“Эти меры стоят уже почти 3 триллиона по всему Евросоюзу. Мы уже мобилизовали более 3 триллиона евро, чтобы бороться с экономическим кризисом. Мы разрешили странам ЕС вливать ликвидность в свои экономики”, – сказала она.

По словам фон дер Ляйен, у ЕС появился “очень длинный список экономических сложностей” в связи с пандемией. При этом глава ЕК отметила, что ограничения должны сниматься постепенно и в полной координации среди стран-членов ЕС.