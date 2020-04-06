По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (38,005 млн и 33,468 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (46 и 28), максимальный курс продажи доллара 31,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,28-27,31 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 74 активные заявки по доллару на сумму 71,473 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

27,5000 – 7 777

27,3500 – 111 111

27,3300 – 25 000

27,3000 – 10 000

27,2800 – 20 000

27,2800 – 30 000

27,2700 – 21 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,3300 – 10 000

27,3300 – 6 000

27,3300 – 30 000

27,3400 – 25 000

27,3400 – 20 000

27,3400 – 99 999

27,3400 – 40 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,3753 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,2715 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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