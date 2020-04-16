Как долго украинцы протянут без денег

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Сети супермаркетов согласились на время карантина снизить цены на продукты – после того, как подняли их на некоторые виды товаров вдвое и попали в поле зрения Антимонопольного комитета.
Украинцы, по данным Госстата, тратят на продукты питания почти половину своих доходов, поэтому подорожание этой категории товаров наиболее заметно. Особенно если в карантин остаешься без заработка.
Лишь каждый десятый имеет возможность откладывать деньги – остальные живут сегодняшним днем.
Согласно социологическим опросам, более чем у половины украинцев деньги закончатся уже к концу апреля. Карантин сдерживает коронавирус, но убивает экономику и опустошает карманы людей. И долго так продолжаться не может, говорит премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
“Украина не может позволить себе два-три месяца сидеть на диване, потому экономику надо будет запускать”, – отметил глава правительства, но сразу же добавил, что 24 апреля карантин, скорее всего, не завершится.
Ограничения, вероятно, продлят до начала мая. И только при условии, что количество заболевших не будет резко расти, в мае правительство сможет ослабить карантинные меры.
“Мы запустим экономику Украины по определенному плану, который будет четко расписан… В мае – масочный режим, социальные дистанции, рассрочка во времени начала и завершения рабочего времени – чтобы не создавать часы пик”, – объяснил Шмыгаль.
Именно с середины апреля, то есть в ближайшие дни, начнутся массовые увольнения, прогнозируют экономисты. Уже сейчас есть огромный наплыв обращений в Центры занятости – на 13% больше, чем в этот же период прошлого года. А работают такие центры исключительно дистанционно.
Согласно соцопросам, 16% взрослых украинцев полностью потеряли доходы с введением карантина. Еще 38% заявили о существенном уменьшении заработков. Напряжение в обществе нарастает, предупреждают эксперты.
“Когда люди будут без работы, как быстро они перейдут черту закона? Начнется все с социальных протестов, а закончится погромами магазинов”, – говорит экономист Анатолий Амелин.
При этом вряд ли люди будут выходить на протесты в масках и держать дистанцию – и страну ждет еще большая вспышка коронавируса. Плюс – тысячи украинцев прошли через боевые действия, на руках огромное количество оружия.
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