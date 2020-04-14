В Минюсте рассказали, можно ли во время карантина не платить алименты (видео)

Введение карантина суд может признать причиной, по которой алименты не уплачиваются или уплачиваются в меньшем объеме.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции на странице в FACEBOOK.

“Введение карантина в Украине сопровождается ограничениями многих видов экономической деятельности, что вполне естественно отражается на уровне доходов граждан, в том числе и тех, которые обязаны уплачивать алименты на содержание детей”, — говорится в сообщении.

В частности, дается ответ на вопрос, является ли карантин основанием для освобождения от обязанности платить алименты или уменьшения их размера.

“Следует помнить, что родители обязаны создавать все условия для развития ребенка, поэтому даже введение карантина не может освобождать родителей от этого долга, в частности путем уплаты алиментов на содержание ребенка. Решение вопроса об уменьшении размера алиментов в первую очередь зависит от взаимопонимания между родителями. В случае недостижения родителями согласия по уменьшению размера алиментов этот вопрос будет решаться в зависимости от оснований для уплаты алиментов и порядка расчета их размера. Если основанием для уплаты алиментов выступает заявление плательщика алиментов, поданное им по месту работы, выплаты стипендии, пенсии — такое лицо не лишено права отозвать свое заявление, подав новое заявление, в котором указать уменьшенный размер алиментов”, — сказал адвокат системы БПД из Одессы Анатолий Осадчий.

Он также отметил, что если между родителями существует договор об уплате алиментов — то пересмотреть их количество можно в суде, поскольку изменилось материальное положение плательщика алиментов. Аналогичная ситуация, если размер алиментов определен в суде, в размере конкретной суммы. Однако, если в суде определенный процент от дохода — то с уменьшением дохода он пересчитается автоматически.

Справка Finance.ua:

Минимальный рекомендуемый размер алиментов на одного ребенка в возрасте до 6 лет:

от 01.01.2020 = 1779 грн;

от 01.07.2020 = 1859 грн;

от 01.12.2020 = 1921 грн.

Минимальный рекомендуемый размер алиментов на одного ребенка в возрасте 6-18 лет:

от 01.01.2020 = 2218 грн;

от 01.07.2020 = 2318 грн;

от 01.12.2020 = 2395 грн.

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