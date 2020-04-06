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Совет ЕС изменил бюджет-2020, выделив 3,1 миллиарда евро на борьбу с эпидемией

Совет ЕС изменил бюджет-2020, выделив 3,1 миллиарда евро на борьбу с эпидемией

Совет ЕС внес изменения в бюджет ЕС на 2020 год, выделив 3,1 миллиона евро на борьбу с пандемией коронавируса.

Соответствующее сообщение размещено на сайте учреждения.

Совет ЕС внес изменения в бюджет ЕС на 2020 год, выделив почти все остатки денежных средств из бюджета на борьбу с пандемией коронавируса. Всего это 3,1 миллиарда евро.

“Пересмотренный бюджет ЕС на 2020 год высвобождает ресурсы, критически необходимые для реагирования на вызовы, которые поставили перед ЕС и странами-членами. Наш приоритет – помочь национальным системам здравоохранения справиться со вспышкой COVID-19. Эти средства будут использоваться на финансирование поставок медицинских средств и оборудования для развертывания полевых госпиталей, для перевозки пациентов в другие страны-члены”, – отметил заместитель премьер-министра и министр финансов Хорватии Здравко Марич.

В частности, 2,7 миллиарда евро выделены на экстренную поддержку медицинской сферы – закупку оборудования, обустройство временных больниц, перевозка пациентов между странами, в рамках Инструмента экстренной поддержки (Emergency Support Instrument).

Еще 415 миллионов евро выделены в рамках Механизма гражданской защиты ЕС – на закупку и распространение медицинского оборудования на всей территории ЕС и поддержку национальных систем здравоохранения в борьбе с Covid-19.

Также в скорректированном бюджете выделили 350 млн евро для помощи Греции в решении ситуации с мигрантами и 100 млн евро для Албании – для преодоления последствий землетрясения.

В целом обязательства увеличили на 3,57 миллиона – до 172,2 млрд евро, платежи – на 1,6 миллиона евро, до 155,2 млрд евро.

По материалам Европейская правда
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