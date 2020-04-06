Австрия начала послабление карантинных мер

С сегодняшнего дня в Австрии открываются небольшие магазины, которые не работали последние несколько недель вследствие ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает издание Kurier.

Так, на сегодня в Австрии смогли вновь открыться магазины, площадь которых не превышает 400 квадратных метров. Строительные магазины также являются частью так называемой первой волны открытия, независимо от размера их торговых площадей.

Кроме того, заправочные станции и автомойки, автомобильные и велосипедные мастерские, торговля строительными материалами, железом и деревом, ломбарды и торговля драгоценными металлами вновь стали доступными для австрийцев.

В то же время магазины в торговых центрах остаются закрытыми до 2 мая, за исключением тех, которые продают товары первой необходимости. К ним относятся продуктовые, аптеки, табачные киоски или магазины мобильных телефонов.

К тому же, по словам вице-канцлера Вернера Коглера, следующим шагом будет спорт: с завтрашнего дня спорт должен быть возможен шаг за шагом, с минимальной дистанцией в один метр.

О послаблениях в культурном секторе можно будет говорить ближе к концу недели.