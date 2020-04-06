Южная Корея намерена выпустить препарат против коронавируса в 2021

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Южная Корея планирует провести клинические испытания препарата для борьбы с коронавирусом нового типа на основе выделенных антител в текущем году с тем, чтобы уже в 2021 году наладить его выпуск.
Об этом сообщило агентство Yonhap.
В комментарии изданию один из чиновников рассказал, что взятие как можно большего числа образцов крови зараженных будет способствовать проведению клинических тестов на антитела в течение 2020 года. Вместе с тем, ученые изучают возможность использования плазмы крови пациентов, которые уже вылечились от коронавируса, для выделения антител.
Как заявил чиновник, в течение двух или трех месяцев данная процедура может быть применена на практике. В случае успеха препарат для борьбы с коронавирусом может быть выпущен уже в следующем году, а вакцина станет доступна в конце 2021 или в 2022 году.
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