Дефолт - это не выход, долги все равно придется выплачивать - Гетманцев

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Дефолт – это не выход. Ни одна страна в мире не заканчивала дефолт на лучших условиях, чем были до дефолта.
Об этом заявил глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью LB.ua
По мнению главы комитета, дефолт Украине не грозит: «У нас достаточно ресурсов, чтобы до конца прожить этот год, даже учитывая те долги, которые нам необходимо погасить. А вы знаете, что каждая 3 грн у нас – это задолженность… Дефолт – это не выход. Те, кто говорят: вот, давайте объявим дефолт и сэкономим треть бюджета. Направим эту треть на борьбу с коронавирусом и так далее. У них получается такая «легкая и красивая» математика. Но в ней плохо одно. Эта математика абсолютно не соответствует действительности».
По его словам, даже в случае технического дефолта, Украина должна будет выплачивать долги.
«…Ни одна страна в мире не заканчивала дефолт на лучших условиях, чем были до дефолта. И хотим мы этого, не хотим мы этого, нам необходимо выплачивать по долгам даже в случае технического дефолта. Выплачивать значительно больше».
Даниил Гетманцев подчеркнул, что дефолт – это не решение вопроса, поскольку все наши долговые обязательства – это система.
«Поэтому дефолт – это не решение вопроса, как и реструктуризации долгов. Поскольку все наши долговые обязательства – это система. Они между собой так или иначе связаны. Если мы допускаем технический дефолт или реструктуризации по одному обязательству, дефолт возникает и по другим, поэтому нам необходимо это согласовывать со всеми кредиторами. А кредиторов у нас достаточно много и разных. Это ведь не только МВФ. Кроме того, есть еще обязательства наших предприятий, которые выпустили ценные бумаги. Случай суверенного дефолта влечет технических дефолт и для них».
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