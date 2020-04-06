Александр Холод: как оформить кредит в МФО во время карантина

В период пандемии и приближающегося финансового кризиса правительство вынуждено было пойти на жесткие меры. И главная из них – карантин. Из-за этого многие люди остались без денег, так как их либо уволили с работы, либо отправили в неоплачиваемый отпуск. У каждого ситуация разная. Но объединяет всех одно – значительное уменьшение доходов.

В такое время часто единственным спасательным кругом для людей становятся микрофинансовые организации (МФО). Потому что они предлагают небольшие суммы в кредит на небольшой срок. Но многие не знают, стоит ли обращаться туда во время карантина? Что делать, если там уже есть кредит, будет ли штраф за своевременную неуплату? Как оплачивать в таких условиях? На вопросы Finance.ua отвечает Александр Холод, директор ШвидкоГроші.

Карантин и МФО: что изменилось в работе?

На самом деле МФО не прекращали свою работу во время карантина. Закрылись на некоторое время только отделения, куда можно были прийти. Выдача займов через онлайн не прекращалась. Через сайт и личный кабинет почти всех МФО можно и оформлять кредит, и оплачивать его.

В таком случае инструкция о том, как это сделать, всегда есть на официальном сайте компании, к которой вы обратились за денежной помощью. Хотя для многих клиентов такой способ все же был недоступным из-за отсутствия технических возможностей или по каким-то другим личным причинам.

Но вскоре Кабмин всё-таки признал отделения МФО важными объектами социальной инфраструктуры и 2 апреля разрешил работу ряду учреждений, в том числе и МФО. Люди начали приходить во вновь открытые отделения.

Существует ли сегодня спрос на микрокредиты?

Первая волна роста популярности небольших кредитов за последнее время началась вместе с карантином.

Людей охватила массовая паника, они пытались запастись как продуктами, так и финансовыми средствами. Потом ажиотаж немного спал и вспыхнул с новой силой именно тогда, когда открыли физические отделения.

Это значит только одно: после практически месяца карантина, у людей заканчиваются деньги. Именно о такой ситуации еще в начале ограничительных мер предупреждали финансовые эксперты. Поэтому разрешить МФО работать было правильным шагом.

Как оформить кредит в условиях карантина?

Условия выдачи кредита в большинстве компаний не изменились. Ставки остались такими же, только беспроцентные кредиты больше не выдают. Также сейчас не начисляются пени и штрафы за кредиты во время карантина. И это, по моему мнению, прекрасный повод погасить задолженности всем, у кого они есть.

Касательно способов, то их по-прежнему два: онлайн и личный визит в отделение, большинство из которых сейчас пытаются сделать максимально безопасными как для клиентов, так и для сотрудников. Введен масочный режим и постоянная дезинфекция. В некоторых компаниях даже выдают клиентам маски и флакончики антисептика с собой.

Не изменилось и то, что МФО смотрят на кредитную историю человека и оценивают его финансовые возможности, чтобы понимать, сможет ли он вовремя вернуть ту сумму, которую берет в долг. Никто не хочет выдавать деньги и понимать, что обратно он их не получит.

Позволяет ли карантин не платить по кредиту?

Нет. Кредит всегда нужно отдавать вовремя: ровно в оговоренный срок. Если кто-то думает, что во время карантина можно взять кредит и не оплачивать, то это не так.

К тому же, вам это будет очень невыгодно. Так как на сегодняшний день отменены только штрафы и пеня, но процентная ставка осталась, и она никуда не исчезнет. Сумма кредита все равно будет увеличиваться, если вовремя его не гасить.

Сколько и в каком случае лучше одалживать именно у МФО?

Мы стараемся не только поддерживать население на определенном тяжёлом этапе их жизни, но и учить их финансовой грамотности. Каждый человек, который берет взаймы, должен помнить: нужно брать минимум – столько денег, сколько действительно нужно. Конечно же, есть много ситуаций, когда не хватает всего несколько тысяч. В таких случаях не хочется брать деньги у родственников или знакомых, чтобы не портить отношения. Тогда на помощь приходят МФО.

Поэтому кредит можно (а иногда даже нужно – авт.) брать даже в условиях карантина. Бояться этого не стоит.

Но всегда помните: кредитную историю никто не отменял. Поэтому давайте быть финансово грамотными.

И не стоит поддаваться панике и делать невыгодные инвестиции. Если у вас есть кредит, который нужно погасить, то с получением зарплаты лучше именно это и сделать, а не покупать впрок десятки килограмм гречки или риса, соли, сахара или огромные пачки туалетной бумаги.

Таким образом экономии не будет точно – если продукты и подорожают за неделю, то максимум на пару гривен, а процентов по кредиту придется заплатить намного больше.

Александр Холод, директор ШвидкоГроші

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua. С его помощью условия многих МФО Украины “как на ладони”.