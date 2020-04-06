Александр Холод: как оформить кредит в МФО во время карантина

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В период пандемии и приближающегося финансового кризиса правительство вынуждено было пойти на жесткие меры. И главная из них – карантин. Из-за этого многие люди остались без денег, так как их либо уволили с работы, либо отправили в неоплачиваемый отпуск. У каждого ситуация разная. Но объединяет всех одно – значительное уменьшение доходов.
В такое время часто единственным спасательным кругом для людей становятся микрофинансовые организации (МФО). Потому что они предлагают небольшие суммы в кредит на небольшой срок. Но многие не знают, стоит ли обращаться туда во время карантина? Что делать, если там уже есть кредит, будет ли штраф за своевременную неуплату? Как оплачивать в таких условиях? На вопросы Finance.ua отвечает Александр Холод, директор ШвидкоГроші.
Карантин и МФО: что изменилось в работе?
На самом деле МФО не прекращали свою работу во время карантина. Закрылись на некоторое время только отделения, куда можно были прийти. Выдача займов через онлайн не прекращалась. Через сайт и личный кабинет почти всех МФО можно и оформлять кредит, и оплачивать его.
В таком случае инструкция о том, как это сделать, всегда есть на официальном сайте компании, к которой вы обратились за денежной помощью. Хотя для многих клиентов такой способ все же был недоступным из-за отсутствия технических возможностей или по каким-то другим личным причинам.
Но вскоре Кабмин всё-таки признал отделения МФО важными объектами социальной инфраструктуры и 2 апреля разрешил работу ряду учреждений, в том числе и МФО. Люди начали приходить во вновь открытые отделения.
Существует ли сегодня спрос на микрокредиты?
Первая волна роста популярности небольших кредитов за последнее время началась вместе с карантином.
Людей охватила массовая паника, они пытались запастись как продуктами, так и финансовыми средствами. Потом ажиотаж немного спал и вспыхнул с новой силой именно тогда, когда открыли физические отделения.
Это значит только одно: после практически месяца карантина, у людей заканчиваются деньги. Именно о такой ситуации еще в начале ограничительных мер предупреждали финансовые эксперты. Поэтому разрешить МФО работать было правильным шагом.
Как оформить кредит в условиях карантина?
Условия выдачи кредита в большинстве компаний не изменились. Ставки остались такими же, только беспроцентные кредиты больше не выдают. Также сейчас не начисляются пени и штрафы за кредиты во время карантина. И это, по моему мнению, прекрасный повод погасить задолженности всем, у кого они есть.
Касательно способов, то их по-прежнему два: онлайн и личный визит в отделение, большинство из которых сейчас пытаются сделать максимально безопасными как для клиентов, так и для сотрудников. Введен масочный режим и постоянная дезинфекция. В некоторых компаниях даже выдают клиентам маски и флакончики антисептика с собой.
Не изменилось и то, что МФО смотрят на кредитную историю человека и оценивают его финансовые возможности, чтобы понимать, сможет ли он вовремя вернуть ту сумму, которую берет в долг. Никто не хочет выдавать деньги и понимать, что обратно он их не получит.
Позволяет ли карантин не платить по кредиту?
Нет. Кредит всегда нужно отдавать вовремя: ровно в оговоренный срок. Если кто-то думает, что во время карантина можно взять кредит и не оплачивать, то это не так.
К тому же, вам это будет очень невыгодно. Так как на сегодняшний день отменены только штрафы и пеня, но процентная ставка осталась, и она никуда не исчезнет. Сумма кредита все равно будет увеличиваться, если вовремя его не гасить.
Сколько и в каком случае лучше одалживать именно у МФО?
Мы стараемся не только поддерживать население на определенном тяжёлом этапе их жизни, но и учить их финансовой грамотности. Каждый человек, который берет взаймы, должен помнить: нужно брать минимум – столько денег, сколько действительно нужно. Конечно же, есть много ситуаций, когда не хватает всего несколько тысяч. В таких случаях не хочется брать деньги у родственников или знакомых, чтобы не портить отношения. Тогда на помощь приходят МФО.
Поэтому кредит можно (а иногда даже нужно – авт.) брать даже в условиях карантина. Бояться этого не стоит.
Но всегда помните: кредитную историю никто не отменял. Поэтому давайте быть финансово грамотными.
И не стоит поддаваться панике и делать невыгодные инвестиции. Если у вас есть кредит, который нужно погасить, то с получением зарплаты лучше именно это и сделать, а не покупать впрок десятки килограмм гречки или риса, соли, сахара или огромные пачки туалетной бумаги.
Таким образом экономии не будет точно – если продукты и подорожают за неделю, то максимум на пару гривен, а процентов по кредиту придется заплатить намного больше.
Александр Холод, директор ШвидкоГроші
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua. С его помощью условия многих МФО Украины “как на ладони”.
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