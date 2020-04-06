Оплата больничного в период простоя предприятия

В главном управлении Гоструда в Херсонской области сообщили, как оплачивается больничный работникам предприятия, на котором объявлен простой.

Простой – это остановка работы, вызванная отсутствием организационных или технических условий, необходимых для выполнения работы, неотвратимой силой или другими обстоятельствами.

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованному лицу в размере, который полностью или частично компенсирует потерю заработной платы (дохода), в случае наступления у него страховых случаев, в частности, временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве. Это предусмотрено Законом Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании» от 23.09.1999 г. № 1105.

Учитывая указанное, в случае если застрахованное лицо не ведет трудовую деятельность (предприятие не работает и не оформлен простой) и не начисляется заработная плата, пособие по временной нетрудоспособности не предоставляется.

Время простоя не по вине работника оплачивается из расчета не ниже двух третей тарифной ставки установленного работнику разряда (оклада) (коллективным договором может быть определен более высокий размер).

Также отмечается, что пособие по временной нетрудоспособности не предоставляется за период пребывания застрахованного лица:

в отпуске без сохранения заработной платы;

в творческом отпуске;

в дополнительном отпуске в связи с обучением.

Справка Finance.ua:

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