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Оплата больничного в период простоя предприятия

Оплата больничного в период простоя предприятия

В главном управлении Гоструда в Херсонской области сообщили, как оплачивается больничный работникам предприятия, на котором объявлен простой.

Простой – это остановка работы, вызванная отсутствием организационных или технических условий, необходимых для выполнения работы, неотвратимой силой или другими обстоятельствами.

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованному лицу в размере, который полностью или частично компенсирует потерю заработной платы (дохода), в случае наступления у него страховых случаев, в частности, временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве. Это предусмотрено Законом Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании» от 23.09.1999 г. № 1105.

Учитывая указанное, в случае если застрахованное лицо не ведет трудовую деятельность (предприятие не работает и не оформлен простой) и не начисляется заработная плата, пособие по временной нетрудоспособности не предоставляется.

Время простоя не по вине работника оплачивается из расчета не ниже двух третей тарифной ставки установленного работнику разряда (оклада) (коллективным договором может быть определен более высокий размер).

Также отмечается, что пособие по временной нетрудоспособности не предоставляется за период пребывания застрахованного лица:

  • в отпуске без сохранения заработной платы;
  • в творческом отпуске;
  • в дополнительном отпуске в связи с обучением.

Справка Finance.ua:

  • В Государственном центре занятости рассказали, каким образом можно подать документы для получения помощи в период карантина.
  • Правительство ввело понятие частичной безработицы на период карантина, а пособие по частичной безработице будет предоставляться работодателям из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.
По материалам Finance.UA
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