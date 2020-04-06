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Украинцы возвращают деньги в банки — НБУ (видео)

Украинцы возвращают деньги в банки — НБУ (видео)

В Национальном банке Украины зафиксировали увеличение притока вкладов украинцев в банковский сектор.

Об этом заявил координатор Экспертной платформы НБУ Андрей Блинов, сообщают в пресс-службе НБУ.

Регулятор сообщает, что финансовая система Украины преодолела пик негатива, связанного с объявлением пандемии коронавируса и объявлением карантина в стране.

«Украинцы не снимают и, наоборот, возвращают деньги в банки. Никаких ограничений — ни на выдачу депозитов, ни на валютные операции — не вводили и вводить не будем», — сообщают в Нацбанке.

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В Нацбанке считают, что Украина вошла в новый экономический кризис гораздо более подготовленной, чем в предыдущие разы: банковская система здоровая и платежеспособная, высокий уровень валютных резервов.

“Валютный рынок успокоился. Ажиотажный спрос как со стороны бизнеса, так и со стороны населения спал. Мы прекратили масштабные интервенции по продаже валюты. Но продолжаем сглаживать колебания. А в некоторые дни даже выкупали избыток валюты на рынке, пополняя свои резервы”, – добавили в НБУ.

Справка Finance.ua:

  • Банки уже начали повышать депозитные ставки, чтобы успокоить вкладчиков, которые нервничают из-за карантинных ограничений и экономической неопределенности.
  • Национальный банк Украины не ожидает существенного снижения покупательной способности украинцев из-за возможного кризиса и рекомендует хранить сбережения в гривне на депозитах, а не в долларах под матрасом.

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По материалам Finance.UA
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