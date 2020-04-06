Украинцы возвращают деньги в банки — НБУ (видео)

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В Национальном банке Украины зафиксировали увеличение притока вкладов украинцев в банковский сектор.
Об этом заявил координатор Экспертной платформы НБУ Андрей Блинов, сообщают в пресс-службе НБУ.
Регулятор сообщает, что финансовая система Украины преодолела пик негатива, связанного с объявлением пандемии коронавируса и объявлением карантина в стране.
«Украинцы не снимают и, наоборот, возвращают деньги в банки. Никаких ограничений — ни на выдачу депозитов, ни на валютные операции — не вводили и вводить не будем», — сообщают в Нацбанке.
В Нацбанке считают, что Украина вошла в новый экономический кризис гораздо более подготовленной, чем в предыдущие разы: банковская система здоровая и платежеспособная, высокий уровень валютных резервов.
“Валютный рынок успокоился. Ажиотажный спрос как со стороны бизнеса, так и со стороны населения спал. Мы прекратили масштабные интервенции по продаже валюты. Но продолжаем сглаживать колебания. А в некоторые дни даже выкупали избыток валюты на рынке, пополняя свои резервы”, – добавили в НБУ.
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