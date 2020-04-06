Где выгоднее найти дом за городом или снять квартиру (инфографика)

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За аренду дома в Киевской области попросят 28 000 гривен в месяц, а снять трехкомнатную фазенду на Волыни стоит 3 000 гривен.
Об этом свидетельствует аналитика портала OLX Недвижимость за 1 квартал 2020.
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