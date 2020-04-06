Где выгоднее найти дом за городом или снять квартиру (инфографика)

За аренду дома в Киевской области попросят 28 000 гривен в месяц, а снять трехкомнатную фазенду на Волыни стоит 3 000 гривен.

Об этом свидетельствует аналитика портала OLX Недвижимость за 1 квартал 2020.

Время для аренды жилья за городом:

загородное жилье в Одесской области подешевело на 12% по сравнению с мартом прошлого года. В среднем арендная плата сейчас составляет 15 тыс. грн;

сэкономить могут и жители Житомирщины — если год назад арендодатели просили 3 350 грн за аренду дома, то сегодня его можно снять за 2 200 грн;

наиболее высоко поднялась стоимость в Киевской области, где ищут как маленькие, так и большие дома. По сравнению с мартом прошлого года цены здесь увеличились более чем на 50%;

больше стали просить арендодатели на Закарпатье — придется переплатить на 5 100 грн по сравнению с этим же месяцем в 2019;

доложить придется и на арендованный дом на Волыни — 3 000 грн., во Львовской и Николаевской областях — по 2 400 грн.

Аренда домов:

дома в Одесской области подешевели на 10% по сравнению с прошлым кварталом;

в Херсонской области в конце 2019 снять дом здесь было на 6% дороже, чем в 1 квартале;

дороже обошлось бы пожить на даче или в коттедже в Киевской области — почти 28 000 грн в месяц. По сравнению с 4 кварталом цены выросли на 28%;

бюджетными предложениями могут похвастаться Сумская и Харьковская области. Здесь провести время на загородной фазенде можно всего за 2 000 грн в месяц. Более того — по сравнению с прошлым кварталом цены во втором регионе упали на 1 000 грн.

Цены на съем квартир:

по всей стране цены на съем квартир значительно не изменились;

первой по стоимости аренды одно- двух- и трехкомнатных домов остается Киевская область. Однако стоит отметить, что это — едва ли не единственный регион, где снять жилье теперь заметно дешевле — арендодатели стали просить в среднем на 7% меньше средств;

самые бюджетные “однушки” можно снять в Сумской и Кировоградской областях — за них просят 3 000 грн в месяц. Столько можно заплатить за “трешки” на Волыни и Житомирщине;

в столичном регионе аренда двухкомнатной квартиры стоит столько же, сколько снять четыре трехкомнатных на Волыни или Житомирщине — в среднем 12 000 грн;

выгодными “двушками” может похвастаться Сумская и Черниговская области — здесь за такое жилье попросят всего 3 500 грн в месяц.

Покупка квартир:

“двушки” в Одесской области подешевели на 2%;

также упали в цене “однушки” в Черкасской — на 3%;

“трешки” по всей Украине почти не дешевеют — изменения цен можно заметить преимущественно в большую сторону.



olx.ua