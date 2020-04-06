ФГВФЛ продал ипотечный пул банка "Надра" с дисконтом 98%

Фонд гарантирования вкладов на “голландском” аукционе продал права требования банка “Надра” по ипотечным кредитам на 1,12 млрд грн за 20,25 млн грн (то есть с дисконтом 98%).

Победителем аукциона стало ООО “Девелоп Финанс”. В госреестре учредителями этой компании указаны Усов Константин, Порайко Андрей, Ружицкий Александр, Москаль Денис.

Напомним, на прошлой неделе ФГВФЛ продал еще один ипотечный пул на 1,15 млрд грн за 10,7 млн грн.

Победителем соответствующего аукциона стало ООО “Финансовая компания “Финрайт”. В госреестре конечными бенефициарами этой компании указаны Чесный Андрей, Загорулько Татьяна, Пархоменко Сергей, Беляева Виктория, Лескина Анна.