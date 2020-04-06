Samsung запатентовал телефон с расплывающимся экраном (фото)

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Новый патент от Samsung Display рассматривает возможность скругления всех четырех краев экрана, включая верх и низ. При этом металлический каркас остается на углах, что должно улучшить общую прочность.
Патент на дизайн был подан в июле 2019 года Samsung Display в Китае в CNIPA (Китайское национальное управление интеллектуальной собственности). Публикация состоялась 24 марта 2020 г., после чего патент был также включен в Глобальную базу данных по дизайну ВОИС (Всемирное ведомство интеллектуальной собственности). Несколькими месяцами ранее такой же дизайн был зафиксирован и в Корее. Рендер патента letsgodigital.org
Samsung Display
Доступны семь патентных изображений и краткое описание. Чтобы лучше понять запатентованный дизайн, Джермейн Смит, также известный как Concept Creator, сделал серию 3D-рендеринга для LetsGoDigital на основе патентных чертежей. Изображения показывают, что этот смартфон Samsung имеет безграничный дизайн. Экран расширяется в сторону. Это относится как к левой и правой сторонам, так и к верхней и нижней. Это создает симметричный дизайн с футуристическим внешним видом.
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