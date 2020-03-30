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В Южной Корее хотят использовать электронные браслеты для карантина

В Южной Корее хотят использовать электронные браслеты для карантина

Правительство Южной Кореи рассматривает возможность использования электронных браслетов для обеспечения карантинных мер в попытке сдержать распространение COVID-19.

Это один из множества вариантов, которые рассматриваются для мониторинга тех, кто находится на карантине, сказал Юн Тэхо, генеральный директор по политике общественного здравоохранения в Министерстве здравоохранения и социального обеспечения. “Большинство из тех, кто находится на карантине, хорошо следуют протоколам, но были некоторые нарушения. После дальнейших обсуждений мы придумаем наиболее эффективную меру”, – добавил Юн.

Он добавил, что правительство осознает сильные негативные коннотации, связанные с использованием браслетов. По состоянию на 18:00 понедельника правительство Южной Кореи призвало 46 566 человек пройти обязательный карантин, причем 36 424 из них были недавно прибывшими из-за границы.

Южная Корея в настоящее время обязывает всех прибывших из-за рубежа быть в изоляции в течение 2 недель. На сегодняшний день было установлено, что 75 человек нарушили карантин, и шесть из них были задержаны полицией за нарушение.

Правительство ожидает, что число людей в карантине вырастет до 80-90 тысяч в ближайшие дни. Кроме электронных браслетов правительство также рассматривает другие меры принуждения, такие как увеличение частоты телефонных звонков тем, кто находится на карантине, и организация случайных посещений, сказал Юн. Напомним, ранее сообщалось, что Google запустит сервис предупреждений о коронавирусе.

По материалам bigmir.net
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