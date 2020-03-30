Toyota начнет выпускать защитные щитки для лица, распечатанные на 3D-принтере

Японский производитель автомобилей Toyota сообщил, что он начнет производить по 500-600 защитных медицинских щитков для лица в неделю с помощью 3D-принтера.

Об этом сообщает CNN.

Производство будет осуществляться в основном в Японии, хотя также будут прикладываться усилия и в других заводах и филиалах.

“Toyota также рассматривает возможность использования собственных транспортных средств для перевозки людей из их домов в медицинские учреждения или карантинные центры, чтобы меньше потенциально зараженных людей находилось в общественном транспорте или в такси”, – указано в сообщении.