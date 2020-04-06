Цены на аренду недвижимости упали втрое

По данным сервиса посуточной аренды жилья Dobovo, цены на аренду недвижимости упали примерно в три раза.

Об этом передает пресс-служба Опендатабот.

“Если до пандемии у нас небольшая квартира на Бассейной (25 кв.м.) казалась в среднем за 1200 грн в сутки, то сейчас мы большую часть своего номерного фонда вынуждены были сдать в долгосрочную аренду за 7000-8000 грн в месяц”, – говорит Владимир Безлюдный, совладелец компании Partner Guest House.

Справка Finance.ua:

Несмотря на мартовский карантин, спрос на однокомнатные квартиры за 3 месяца 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года вырос в среднем на 2,5-3%.

Самые низкие цены на квартиры в Киеве: Дарницкий район – 21 770 грн за кв. м; Подольский – 21 614 грн за кв. м; Деснянский район – 19 943 грн за кв. м.