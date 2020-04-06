0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 833 0

Цены на аренду недвижимости упали втрое

Цены на аренду недвижимости упали втрое

По данным сервиса посуточной аренды жилья Dobovo, цены на аренду недвижимости упали примерно в три раза.

Об этом передает пресс-служба Опендатабот.

“Если до пандемии у нас небольшая квартира на Бассейной (25 кв.м.) казалась в среднем за 1200 грн в сутки, то сейчас мы большую часть своего номерного фонда вынуждены были сдать в долгосрочную аренду за 7000-8000 грн в месяц”, – говорит Владимир Безлюдный, совладелец компании Partner Guest House.

Справка Finance.ua:

  • Несмотря на мартовский карантин, спрос на однокомнатные квартиры за 3 месяца 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года вырос в среднем на 2,5-3%.
  • Самые низкие цены на квартиры в Киеве: Дарницкий район – 21 770 грн за кв. м; Подольский – 21 614 грн за кв. м; Деснянский район – 19 943 грн за кв. м.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.