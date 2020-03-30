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В Киеве вырос спрос на однокомнатные квартиры (инфографика)

В Киеве вырос спрос на однокомнатные квартиры (инфографика)

Несмотря на мартовский карантин, спрос на однокомнатные квартиры за 3 месяца 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года вырос в среднем на 2,5-3%.

Об этом рассказала директор по маркетингу многофункционального жилого комплекса Polaris Home&Plaza Анжелика Саакян.

По ее словам, по сравнению с I кварталом прошлого года объем продаж квартир на первичном рынке Киева и области практически не изменился, но выросло количество приобретенного жилья в сегменте 1-комнатных квартир.

А вот количество проданных 3-комнатных и многокомнатных несколько снизилось.

“Жесткие условия карантина привели к небольшому спаду покупательской активности в период с 16 по 23 марта. Но именно 1-комнатные квартиры вызывают стойкий интерес у потенциальных покупателей: с начала года квартиры площадью 35-46 м2 составили до 70% от всего продаваемого жилья”, – отметила Саакян.

По ее данным, более половины всех однокомнатных квартир в строящихся жилых комплексах приобретается в первые 6-9 месяцев от начала строительства, когда цена является наиболее приемлемой для покупателя.

Эксперт рассказала, что более 60% всех “однушек” приобретается с целью их дальнейшей перепродажи на стадии введения дома в эксплуатацию или же для последующей сдачи в аренду.

“На сегодняшний день увеличение спроса на 1-комнатные квартиры вызвано ожидаемым снижением доходности депозитных вкладов более чем на треть, что заставляет многих искать альтернативные возможности для приумножения накопленных средств”, – подчеркнула Саакян.

По материалам УБР
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