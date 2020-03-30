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Зеленский: Украина обеспечена продуктами, нехватки не будет

Зеленский: Украина обеспечена продуктами, нехватки не будет

Президент Владимир Зеленский провел селекторное совещание, посвященное борьбе с распространением коронавируса, на которой заслушал информацию о состоянии экономики.

“Государство должно заботиться о самых бедных. Это наша прямая обязанность. Это безработные, пожилые люди, одинокие мамы, дети без родителей. Каждый день, пока мы считаем, кто-то в стране ждет помощи. К тому же, мы должны внести эти изменения в бюджет”, – обратился Зеленский к министрам.

Также он призвал членов правительства не обращать внимания на выходные и поскорее разработать необходимые программы.

Кроме того, по поручению главы государства правительство провело переговоры с владельцами и руководителями заправочных станций о необоснованном повышении цен на топливо, и уже в ближайшее время цены будут снижаться. Также будет проверено повышение цен на некоторые продукты.

“Украинцы обеспечены едой, и никакой нехватки не будет. И пока необходимости в дополнительных ограничениях экспорта нет”, – заверил Президент.

По материалам Сегодня
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