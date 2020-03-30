Пользователи потратили рекордные $23,4 млрд на приложения из-за коронавируса

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Карантинные мероприятия по всему миру повысили расходы на мобильные приложения. Люди в изоляции стали активнее интересоваться приложениями для шоппинга, управления финансами, занятий спортом и работы дома. За первый квартал этого года пользователи потратили на приложения больше всего за всю историю. По всему миру время, проведенное пользователями в приложениях и играх, за первые три месяца этого года выросло на 20%, по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.
Согласно исследованию App Annie, из общей суммы в более $23,4 млрд iOS получил $15 млрд, а в Google Play пользователи потратили $8,3 млрд. За первый квартал объем поступлений для обеих платформ вырос на 5%.
Среди всех приложений неигровые составили 35% – в iOS и 15% – в Google Play. В то же время на игры потребители потратили более $16,7 млрд. США и Китай более всего способствовали потребительским расходам на iOS, а США, Япония и Южная Корея стали крупнейшими потребителями в Google Play.
Также в первом квартале 2020 года было загружено 31 млрд новых приложений, что на 15% больше, чем в четвертом квартале 2019 года. В Google Play загрузки увеличились до 22,5 млрд, по сравнению с прошлым годом, тогда как загрузка на iOS увеличились на 15% – до более 9 млрд.
Неигровые приложения в Google Play составили 55% загрузки на iOS – это 65% загрузки. В первом квартале 2020 года количество загрузок мобильных игр возросло на 20% год к году и достигло более 13 млрд за квартал.
В Google Play загрузки игр увеличилось на 25% – до почти 10 млрд, по сравнению с показателем первого квартала прошлого года. На iOS количество загрузок выросло на 25% – до 3 млрд в первом квартале.
Загрузка в категории «Здоровье и фитнес» выросли на 40% – в Google Play, на 30% – в iOS, по сравнению с предыдущим кварталом. Количество загруженных образовательных приложений выросло на 35% – в Google Play, на 40% – в iOS. Объем загруженных приложений для бизнеса увеличился на 30% – в Google Play, на 35% – в iOS.
По состоянию на февраль мировой спрос на игры и онлайн-приложения вырос на $150 млрд за счет рекордного количества скачиваний китайскими пользователями.
Рынок видеоигр существенно вырос ввиду распространения коронавируса. Согласно данным аналитической компании Sensor Tower, в феврале глобальные загрузки игр выросли на 39%, если сравнить с январем.
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